Cristian Garín explica su gran momento: "La diferencia fue empezar a dedicarme al 100% a mi carrera"

Cristian Garín vive uno de los momentos más especiales de su carrera. El Tanque venció a Diego Schwartzman y se quedó con el título del Córdoba Open, empezando de la mejor manera el 2020.

Tras el encuentro, Gago habló con el sitio oficial del ATP Tour y señaló que pese a ganar, "todo esto no me conforma, tengo mucho por mejorar, y eso es lo bueno. No puedo verlo de otra forma. Independiente de que los resultados sean bueno, tengo mil cosas para hacer mejor".

Garín se mostró feliz de levantar el título al otro lado de la cordillera, celebrando que "ganar en Argentina ese especial… siempre tengo cosas muy buenas que decir de este país". Además, agregó que la localía de su rival no fue problema y está mentalmente preparado para todo. "En cualquier circunstancia pienso que puedo ganar los partidos y eso me da una confianza extra".

El nivel que mostró en el torneo sorprendió a muchos y fue el propio Gago quien explicó su alza. "Venía trabajando bien hace dos años, en el tenis, en el físico, sobre todo en la cancha. Pero tal vez la diferencia fue empezar a dedicarme al 100% a mi carrera y al tenis, antes no lo hacía: los cambios fueron notorios y los resultados buenísimos".

Finalmente, el chileno dejó en claro que seguirá buscando la perfección en su juego. "Personalmente me gusta mucho trabajar, aprender y dedicarme a esto y ahora estoy enfocado… recién estoy arrancando", sentenció.