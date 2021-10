La acción de la UFC sigue prendida en esta segunda parte del año y con las clásicas noches de UFC Figth Night, será el evento de Vegas 41 el que se tomará la acción esta semana en la compañía de artes marciales mixtas.

En ella, el evento estelar promete en teoría, considerando el ambiente previo y las declaraciones entre los peleadores. Esta pelea la animarán el brasileño Paulo Costa (13-1 MMA, 5-1 UFC) y el italiano Marvin Vettori (17-4-1 MMA, 7-3-1 UFC).

Ambos luchadores vienen de perder contra Israel Adesanya por el Campeonato de la UFC del peso medio, y de cara a la pelea en el Apex de Nevada hubo declaraciones cruzadas debido al pesaje del sudamericano. Esto, al no dar con el peso de 185 libras y proponer a su rival llegar a un peso acordado.

"No pasará si él (Vettori) no quiere pelear conmigo. Quizás podríamos hacerlo en peso acordado. En noventa kilos. Creo que hacer la pelea así será más emocionante para los fans. Sería un combate más explosivo porque quiero ofrecer la pelea", dijo Costa.

Por su parte, el italiano también tuvo declaraciones al respecto y amparado en su mayor actividad durante la pandemia (Costa no pelea desde el 2020) señaló que "todo podría ser una falsa confianza y tengo que esperar la mejor versión de sí mismo, aunque su peso no es bueno. No lo he visto... Tengo que vencerlo de la peor manera que le hayan pegado. Eso es lo que tengo en mente".



Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora comienza UFC Vegas 41?

Las peleas estelares del evento, donde Costa enfrentará a Vettori, iniciarán este sábado 23 de octubre a partir de las 17:00 horas de Chile. La cartelera es la siguiente:

Estelares

- Peso medio: Paulo Costa vs. Marvin Vettori

- Peso ligero: Grant Dawson vs. Ricky Glenn

- Peso gallo femenino: Jessica-Rose Clark vs. Joselyne Edwards

- Peso pluma: Alex Cáceres vs. Seungwoo Choi

- Peso wélter: Francisco Trinaldo vs. Dwight Grant

- Peso semipesado: Nicolae Negumereanu vs. Isaac Villanueva



Televisión: ¿Dónde ver en vivo Costa vs Vettori?



La pelea y el evento serán transmitido por Fox Sports (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)



ONLINE: ¿Dónde ver por streaming a Costa vs Vettori?

Para ver el evento por streaming puedes hacerlo a través de STAR +.