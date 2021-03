Atleta sudafricano Thomas Butler Van Tonder rompe un récord: escala cuerda a 50 metros de altura en menos de cuatro minutos

Como una forma de buscar una motivación en un 2020 que no le permitió correr, el campeón mundial de carreras de obstáculos, Thomas Butler Van Tonder, se propuso comenzando el 2021 encontrar un proyecto para mantenerse activo, y con un desafío a su altura.

De esta manera, el atleta se fijó como objetivo conseguir el récord mundial de escalada de 50 metros en cuerda, pero no en cualquier estructura. Lo hizo en el Orlando Power Station, una central eléctrica icónica de Sudáfrica, y la meta era una sola: lograr el mejor tiempo posible.

Así queda registrado en el clip “Rising with the sun”, donde Van Tonder junto a Red Bull, documentaron la experiencia completa que comienza con la planificación, entrenamiento, y la escalada de 90 metros en 09:05 minutos, y que lo hizo romper el récord mundial en los 50 metros de escalada más rápida en cuerda con un tiempo de 03:19 minutos.

Y es que la preparación de Thomas fue extenuante: meses de entrenamiento y muchas simulaciones de escaladas para poder lograr el nivel que requería para este desafío en uno de los lugares íconos de Soweto, en Johannesburgo, un logro del atleta sudafricano en esta aventura.

“Llegué a la marca de los 50 metros y pude tomarme unos segundos para recuperar el aliento y mirar el reloj. Entonces supe que había logrado un tiempo inferior a los cuatro minutos, lo que para mí personalmente era un gran objetivo al que aspirar” dijo el atleta.

“Al llegar a los 50 metros, además de la felicidad que sentía por el récord, me di cuenta que me quedaban otros 40 metros para subir. Esa última parte fue brutal, ya que había gastado mucha energía en los primeros 50 metros. Luchaba con el bombeo de brazos e intentaba arreglármelas para que mis manos no fallaran, pero llegué a la cima y ver al equipo ahí esperándome, fue un momento inolvidable” relata