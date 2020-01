Alejandro Tabilo y su cuento de hadas: "Nunca pensé en mi vida que iba a ganar un partido a cinco sets en mi debut en un Grand Slam"

El chileno Alejandro Tabilo (208° de la ATP) viajó ilusionado a Australia, donde iba a jugar su primer Grand Slam de su carrera, pero nunca pensó que iba a ganar cuatro partidos en línea, que lo tienen en segunda ronda.

El ahora número 2 del país, por la suspensión de Nicolás Jarry, conversó con RedGol tras su infartante victoria ante Daniel Galán (186°), luego de un maratónico juego de más de tres horas.

"Fue increíble, yo empecé un poquito nervioso, nunca pensé en mi vida que iba a ganar un partido a cinco sets en mi debut en un Grand Slam, entonces estoy feliz y es un día inolvidable", dijo el zurdo nacido en Toronto, Canadá.

Luego de un partido extenuante, el nacional agregó que está a tono físicamente, para poder medirse ante John Isner (19°) en segunda ronda: "Estoy bien, entero, estoy contento con mi físico en este minuto, yo creo que fue un factor enorme para poder sacar este partido adelante. Ahora tengo que cuidarme para poder entrar con todo para el próximo partido", contó.

Por otra parte, Alejandro Tabilo habló del apoyo de los hinchas, tanto en Melbourne como desde Chile.

"Honestamente me motiva aún más jugar estas instancias, porque todo Chile me está viendo y eso me da energía y ganas para ganar, y encima todo el público que llega ayuda a calmarme un poquito y tomar los puntos uno por uno. Tenía nervios al empezar, pero contento de que me pude sobreponer a eso, cerró.