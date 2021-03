Cristian Garin apunta al título del ATP de Santiago: "Jugar en Chile es especial y me encantaría hacer algo importante en este torneo"

El ATP de Santiago está llegando a su etapa decisiva y tiene al principal candidato al título en semifinales, porque Cristian Garin (22º del mundo) sigue firme en el certamen nacional, tras vencer este viernes al peruano Juan Pablo Varillas.

El Tanque analizó la victoria que alcanzó este viernes ante el incaico, asegurando que incluso tuvo un mejor partido en relación a lo hecho en su estreno ante Alejandro Tabilo.

"(El servicio) era algo que venía trabajando toda esta semana. Era un punto que sentí que la semana pasada lo hice muy mal. Nos enfocamos mucho en el saque, con las condiciones de Santiago es importante sacar bien", dijo el chileno.

"Creo que hoy jugué mejor que ayer. Saqué incluso mejor que ayer, Juan (Varillas), jugó un tenis súper agresivo, no tenía mucho que perder, lo fue a buscar y eso habla muy bien de él. Tuvo una gran semana, ganó muchos partidos. Obviamente era un jugador peligroso y yo partí un poco tenso. Tuve el break del segundo game donde me apuré un poco, y él entró en el partido con ritmo y jugó 4-5 juegos de muy buen nivel. El premio de hoy fue haber jugado todos los games de la misma forma, con la misma solidez", agregó Gago.

Garin está entre los cuatro mejores del Chile Open

El número 1 del tenis chileno, además, indicó que es especial jugar como local, aunque recalcó que extraña el apoyo de los hinchas, debido a que el torneo se juega sin público en San Carlos de Apoquindo.

"Ayer dije que me sentía mejor, que lo único que quería era competir, agarrar ritmo de competencia. Físicamente me siento bien, pero igualmente cuesta volver a jugar partidos en días seguidos. No competía hace cuatro meses, y el hecho de sumar partidos y estar en una semifinal me pone muy contento. Trabajé muy duro, y estoy recién comenzando el año. Obviamente que jugar en Chile siempre es especial y me encantaría hacer algo importante en este torneo. Se echa de menos el público, pero ojalá pueda seguir ganando", cerró el nacional.