La séptima jornada del Grand National Cross Country no tuvo buen rédito para los chilenos que compiten en ella. Y es que en una fecha donde las lluvias y un complejo circuito lleno de barro mermó el rendimiento de los nacionales.

Benjamín Herrera, piloto talquino que venía firme en el tercer lugar de su categoría XC2, no pudo contra las condiciones climáticas y una serie de errores que lo dejaron al final del día en la octava posición, con un tiempo de 3:17'06"052.

El otro chileno que también compìite, Ruy Barbosa, tuvo peor suerte que Herrera, y no pudo completar el circuito.

“Fue una carrera con mucho barro. Llovió todo el tiempo y eso rompió harto el circuito. Pese a que largué muy bien y venía tercero, y después por un par de errores quedé sexto, llegando a las dos últimas vueltas me caí en una zanja y eso me hizo perder un minuto, lo que me dejó en el octavo puesto y 13° en la general", puntualizó .

Pese a eso, y reconocer que el fin de semana no fue un buen resultado, Herrera es optimista. "Vamos con todo para la próxima, así que a seguir entrenando y sumando puntos”, comentó.

La séptima ronda del GNCC, que se llevó a cabo en Ohio, Estados Unidos, dejó al tres veces campeón de Red Bull Los Andes en la séptima posición del ranking con 94 puntos, los que espera incrementar ampliamente en la próxima carrera, que tendrá lugar el fin de semana del 3 y 4 de junio en Pensilvania.