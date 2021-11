En este nuevo capítulo de RedGol en La Clave Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Nicolás Olea, Edson Figueroa, junto a la participación de Alfonso Zúñiga, Cristopher Antúnez y Enzo Olivera desde Europa son los invitados desde las 07:00 hrs.

La Selección Chilena ya tiene la nómina de jugadores para la fecha doble que corresponde al mes de noviembre, cuando se enfrente a Paraguay en Asunción, y a Ecuador en Santiago. Analizamos los nombres elegidos por Martín Lasarte para este desafío que podrás ver en vivo y en directo por RedGol, gratis, este 11 y 16 de noviembre.

+ Escucha y revive un nuevo capítulo de RedGol en La Clave, a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbete en RedGol y no te pierdas todos los programas que diariamente te acompañan y los mejores momentos de este programa.

+ Escucha y revive un nuevo capítulo de RedGol en La Clave, a través de Spotify, Todos los episodios están disponible en Spotify. Debes agregar a RedGol en La Clave en el buscador, apretar el botón “seguir” y ya estarás al atento a todas las novedades.

El Campeonato Nacional comienza una semana vital, porque a la vuelta de los entrenamientos de Colo Colo tras los casos de covid, se suma la ratificación de Fernando Zampedri en el Clásico Universitario, luego que se borrara la tarjeta amarilla en el pasado encuentro ante O'higgins.

Por si fuera poco, la lucha por zafar del descenso y la promoción centrará su atención este miércoles, con los partidos entre Deportes Melipilla vs Cobresal, Huachipato vs Unión Española y Curicó Unido vs O'Higgins. Lo que viene en la jornada de Champions League con el partido entre Inter de Milán y Sheriff y mucho más en el capítulo 200 de RedGol en La Clave, que celebramos contigo.

+ Escucha y revive un nuevo capítulo de RedGol en La Clave, a través de Ivoox. Todos los episodios están disponible en Ivoox. Debes suscribirte a RedGol en La Clave y podrás escuchar y descargar los capítulos para llevarlo a donde quieras.