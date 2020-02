Horario y dónde ver en vivo y en directo Colo Colo vs Universidad Católica, fecha 4 Campeonato Nacional 2020

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Este domingo 16 de febrero, en el Estadio Monumental, Colo Colo y Universidad Católica se encuentran en el partido más destacado por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020.

Los dirigidos de Mario Salas no han tenido semanas tranquilas, con las dos derrotas consecutivas cosechadas en el Campeonato Nacional, ante Cobresal y Audax Italiano. En su cancha, quieren sumar tres unidades para que la UC no se escape de ellos en la tabla. Además, en la formación, destaca la presencia de Branco Provoste como principal novedad.

En tanto, los pupilos de Ariel Holan marchan con tres partidos con triunfos, de tres fechas, ante Santiago Wanderers, O'Higgins y Deportes Antofagasta. Ante los albos quieren ser una visita ingrata para escalar en la parte alta de la tabla de posiciones, y lo hará con lo que mejor tiene disponible en el equipo. Eso sí, por disposición de las autoridades no habrá hinchas cruzados en tribunas.

¡Aquí están los 18 citados para enfrentar a Universidad Católica! ����������¡VAMOS POR ESOS TRES PUNTOS!



#VamosColoColo pic.twitter.com/UhKQyd99Zv — Colo-Colo (@ColoColo) February 15, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Universidad Católica por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020?

Colo Colo recibirá a la Universidad Católica, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, este domingo 16 de febrero a las 18:00 hrs en el Estadio Monumental.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo y en directo Colo Colo vs Universidad Católica por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020?

En Chile podrá ser visto, en vivo y en directo, el duelo entre Colo Colo y la Universidad Católica por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020 a través de las pantallas de CDF, en sus señales CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales de acuerdo a tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

¡Qué buen triunfo conseguimos en el Monumental en el 2013! ��#LosCruzados fueron más fuertes y vencieron 1-0 a @ColoColo con gol de Hans Martínez, ¡que celebramos con todo!#CatólicaMonumental pic.twitter.com/UiZKYvUpqt — Universidad Católica (@CruzadosSADP) February 15, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y en directo por streaming Colo Colo vs Universidad Católica por la cuarta fecha del Campeonato Nacional?

SI buscas un link de streaming para ver en vivo y en directo online el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (Válido si eres cliente de CDF HD en DirecTV, Claro o Entel).

Además, podrás seguir las alternativas de Colo Colo y Universidad Católica online en directo a través de DaleAlbo en Directo, por DaleAlbo y en Somos Chile Radio, como también en La Campaña de Frecuencia Cruzada.