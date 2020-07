Piloto chileno Benjamín Hites a una semana de su debut en el GT World Challenge

El chileno Benjamín Hites cuenta las horas para debutar en una de las categorías del automovilismo más rápidas e importantes del mundo, el GT World Challenge de Europa Powered by AWS. La primera fecha está programa para este 25 y 26 de julio en Imola (Italia) con 46 autos confirmados en la grilla para la distancia de tres horas, la Endurance.

Oficialmente conocido como Autódromo Enzo y Dino Ferrari, el circuito de 4.900 metros, que se correrá en sentido contrario a los punteros del reloj, combina un diseño rápido y fluido. Imola, además ha sido anfitriona desde hace mucho años del Gran Premio de San Marino de Fórmula Uno, por lo cual tomar parte en este circuito es una gran prueba para el piloto nacional de 21 años.

“En las últimas dos semanas he estado probando harto en el AMG, por lo que ya me siento más cómodo y seguro luego de tantos meses sin actividad real por la pandemia. Física y sicológicamente me encuentro muy bien para afrontar la primera fecha. Necesitaba recorrer kilómetros arriba del auto, así que a esperar la luz verde en esta nueva categoría para mí”, comentó Hites.