Maximilian Scheib viaja a Europa para iniciar su aventura en el Mundial de Superbikes

Ansioso por iniciar el gran reto de su carrera en este 2020 se encuentra el motociclista nacional Maximilian Scheib Kruger: ser el primer chileno en formar parte del Mundial de Superbike, que consta de trece fechas en cuatro continentes

Maxi se encuentra en un momento espectacular, pues el año pasado ganó el Campeonato Español de Superbike, logro inédito en la historia del motociclismo de velocidad chileno. Y debido a eso hace menos de un mes fue fichado por el equipo hispano Orelac Racing para estar en el Mundial de Superbikes, lo que le convierte en el primer chileno en ese nivel.

"Asumo un compromiso deportivo muy grande, el mayor de toda mi carrera, pero estoy feliz por lo que viene. Trabajaré muy duro para dejar lo más alto posible el nombre del país en una competencia que es muy dura. Pero esto es un sueño que se concreta, así es que solo debo concentrarme en dar lo mejor mí, practicar fuerte y dar la pelea”, señaló el deportista de 24 años.

Scheib viajará la próxima semana a Valencia para iniciar los entrenamientos de cara al duro calendario de esta temporada, que lo tendrá arriba de una máquina Kawasaki y en Chile se quedará su hija recién nacida, Maxine.

“Es difícil dejar a la familia, pero esta es mi profesión y está asumido. Eso sí, la paternidad me ha hecho pensar mucho y por eso ya no soy tan loco como antes. Sopeso bastante lo que puede significar una caída o un accidente, pero eso no implica que no vaya a ir para adelante cuando se debe, como siempre", explicó.

Maximilian Scheib se subió por primera vez a una moto con apenas dos años. De niño se inició en el motociclismo off road y pasó al motociclismo con 13 años, destacando desde entonces en campeonatos nacionales y sudamericanos. Pero fue su ida a Europa lo que le hizo crecer y desarrollar sus habilidades.

En el Viejo Continente brilló en la categoría Superbikes en el Campeonato Europeo SBK de FIM CEV, donde consiguió sus primeros podios en 2015 y terminó segundo en el Campeonato 2016, temporada en la que también participó como wild card en la Copa FIM del Superstock Championship, certamen en el que logró una sensacional victoria en Jerez.

En 2017, Maxi corrió en la Copa FIM del Campeonato Superstock, renombrado European FIM Superstock 1000, y terminó octavo. En el mismo año también estuvo en algunas carreras del Campeonato Español SBK, y fue segundo en la clasificación final.

En 2018 continuó compitiendo en el Campeonato Europeo FIM Superstock 1000 y fue tercero en la clasificación final. Al final del mismo año, corrió las dos rondas finales del Campeonato Mundial SBK, convirtiéndose en el primer piloto chileno en competir en el Campeonato Mundial de Superbike.

En 2019 llegó el título en España y ahora se apresta para estar en las trece jornadas del Mundial de Superbike.