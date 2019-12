Lewis Hamilton va por otro título: Caballero en Gran Bretaña

Lewis Hamilton se encuentra a un paso de sumar un nuevo título a su exitosa carrera profesional, que lo ha covnertido en hexacampeón de Formula 1, apenas una corona por detrás del máximo ganador de la historia, el alemán Michael Schumacher.

El británico de Mercedes se encuentra en la lista de candidatos para ser nombrado Caballero en Gran Bretaña, condición que le permitirá agregar el título de Sir antes de su nombre y que entrega la Excelentísima Orden del Imperio Británico.

"No me gusta pensar demasiado en ello. El hecho de que la gente lo haya mencionado ya es un honor, pero no ha sido algo que he estado persiguiendo en mi vida", dijo Hamilton sobre el particular. Pero la nominación va sobre ruedas.

Así lo anunció el hombre fuerte del motor en el Reino Unido, el presidente de Prodrive y ex líder de Benetton, David Richards, quien adelantó que su amigo Lord Hain ya le hizo la petición al primer ministro británico para el mes de enero.

"No puedo pensar en nadie más digno de ese reconocimiento que Lewis. Sería un gran descuido si eso no se reconoce", dijo Richards.