Chileno Nicolás Ambiado no pudo llegar a la final del mundial CIK FIA de España de karting

Nicolás Ambiado (Parolin Racing Kart) se instaló como uno de los más jóvenes pilotos de la categoría junior en el Campeonato Europeo de España CIK FIA, primera parada del circuito mundial de karting del corredor nacional y primera exigencia en pista tras siete meses sin poder competir, ni entrenar de manera oficial en Chile o sudamérica debido a la pandemia, situación que vivirán, probablemente, gran parte de los deportistas chilenos que se integren a sus competencias internacionales

Los aprontes iniciales fueron auspiciosos para el piloto Tlink, ya que estuvo entre lo más rápidos de las prácticas libres, de hecho se colocó tercero en uno de los ‘Warm Up’, sin embargo, un error de estrategia en la clasificación fue fatal para el resto del campeonato, obligándolo a largar desde muy atrás en todos los heats, obligándolo a una tarea titánica, casi imposible, para intentar llegar a la final del día domingo.

Si bien Ambiado, de 12 años, batalló en todas las mangas y pudo escalar posiciones en cada una de ellas, no fue suficiente para lograr el paso a la final. El medio año de inactividad en pista le pasó la cuenta respecto del manifiesto rodaje del resto de los corredores europeos, quienes sumaban semanas de test y carreras producto de la apertura deportiva que ya lleva tiempo en funcionamiento en el Viejo Continente.

El piloto chileno de 12 años se prepara actualmente para competir en el Campeonato Europeo en Sarno, Italia, entre el 20 y 23 de agosto.

“Tuve que adaptarme muy rápido al auto, a la pista, al calor y al ritmo de los rivales, porque por el cierre de las fronteras europeas a los sudamericanos, se tuvieron que hacer muchas gestiones para poder estar apenas unos días antes. Pese a eso, en los entrenamientos libres estuve en tiempos de punta, así que cumplí ese objetivo, ponerme al nivel de los demás. Lamentablemente, en la clasificación cometimos un error de estrategia a la hora de hacer la vuelta rápida y quedamos muy atrás para enfrentar los heats, ya que en sólo seis vueltas es muy complicado pasar autos en una carrera tan pareja y con tantos rivales en pista”, comentó Ambiado desde España.

Lejos de amilanarse, Ambiado lo toma como parte del costo de volver rápido a la alta competencia y ahora se concentra en la segunda fecha en Sarno Italia entre el 20 y 23 de agosto.

“Lo que me tiene conforme es que no hubo un problema de nivel, porque hice los tiempos de los pilotos de punta, sólo hay que seguir corriendo y ganando experiencia. En Italia debiera ser mejor, porque ya me siento mucho más adaptado y con la confianza para estar adelante. Soy un año menor que el resto de los pilotos de la categoría, así que el plan es sumar kilómetros para una temporada 2021 muy fuerte”, finalizó el chileno.