Chaleco López queda segundo en la clasificación del Dakar

En el segundo lugar de la clasificación general del Dakar quedó Francisco Chaleco López luego de llegar sexto en la etapa 4 entre Neom y Al Ula, con un recorrido de 453 kilómetros de especial.

El tramo lo ganó el estadounidense Mitchell Guthrie (Red Bull) y líder de los Side by Side está el español José Antonio Hinojosa (Can Am) con 18 horas 24 minutos 52 segundos.

Una exigente lucha tuvo el piloto chileno especialmente desde el comienzo de la prueba, disputando palmo a palmo los primeros lugar de los buggy, especialmente con el polaco Aron Domzala, una de las sorpresa en la serie SxS. Pero a mitad de carrera, Chaleco López debió levantar el pie del acelerador luego de pinchar una goma.

"Fue una etapa muy larga, con muchas piedras en los últimos kilómetros. Perdimos minutos valiosos porque nos pasaron camiones y autos que dejaban mucho polvo en suspensión. Las piedras no se ven por el polvo, por lo mismo rompimos el neumático. Entonces decidimos venirnos con Juan Pablo (Latrach) a la vuelta de la rueda para poder llegar y hacer bien la pega", explicó el piloto de 44 años natural de Teno.

Por eso, a unos cien kilómetros de la meta del día, el binomio nacional dejó de acelerar para asegurar su permanencia en la competencia y asimismo el cuidado del Can-Am número 400.

"No hemos podido correr aún en un trance de polvo, de piedras, de camiones que no nos permiten desarrollar nuestro plan. Hasta ahora vamos bien y por las circunstancias tenemos que asegurar las condiciones de la máquina", expresó Francisco López.

La etapa de este jueves 9 se efectuará entre las localidades de Al Ula y Haíl, esta última muy cercana a la frontera con Irak. El tramo será de 353 kilómetros de recorrido de especial.