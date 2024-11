Manuel Pellegrini le pega a sus críticos en el Real Betis: "No es para hacer drama"

Manuel Pellegrini vive días complicados en el Real Betis, donde se ve duramente cuestionado luego de la sorpresiva derrota contra Mladá Boleslav de República Checa en la Conference League. Incluso, la prensa española advirtió que el entrenador chileno podía dejar el banco verdiblanco.

La caída contra el equipo checo en la Conference League se sumó a la derrota frente a Valencia, solo unos días antes, en La Liga. “Máxima tensión en el Betis”, escribieron en Estadio Deportivo, medio español que aseguró que “la derrota bochornosa en República Checa ha dejado al chileno en una situación extremadamente delicada, con peticiones de dimisión”.

Este sábado, Manuel Pellegrini golpeó de vuelta. En conferencia de prensa en la previa del duelo contra Real Sociedad en La Liga, el DT chileno declaró que “no tenemos que darle tanta importancia a un partido“.

“Cuando el equipo juega así, el técnico es responsable, igual no tuve la capacidad para motivarlos. Ahora son rivales distintos, los jugadores están acostumbrados a perder y a ganar, saben que tienen que levantarse. Cuando no son capaces de levantarse, es cuando las crisis se van aumentando. Estamos en una parte de la temporada, no es para hacer un drama“, dijo.

Manuel Pellegrini pegó de vuelta tras las críticas | Getty Images

Manuel Pellegrini y las críticas

“Venimos de dos derrotas preocupantes, pero distintas. Esto no es una crisis tremenda ni da para desarmar todo lo que se está haciendo. Este grupo se merece la confianza”, disparó Manuel Pellegrini.

Además, el técnico recordó todo lo que ha vivido desde que firmó por el Betis en julio de 2020. “Llevamos muchos años trabajando juntos, los jugadores saben que en derrotas y victorias tenemos que ser autocríticos. Cuando no consigues resultados, todo es negativo, pero siempre hay cosas positivas”, dijo.

“Con la experiencia que tengo, sabemos que todos los equipos pasan malos momentos. Para mí es más importante cuando no consigues los logros, si usted me dice que nos eliminan en Copa el miércoles es gravísimo; si pierdes un partido en una competición que aún te puedes clasificar, queda en el olvido. Muchas veces hemos tenido cuatro derrotas seguidas, eso es peor que dos”, concluyó el entrenador de 71 años.