Zinedine Zidane no quiere refuerzos para el Real Madrid en el mercado de invierno

Pese a que no comenzaron la temporada de la mejor manera, la pelea que ha dado el Real Madrid tanto en la liga española como en la Champions League tiene conforme a Zinedine Zidane.

El técnico de los merengues sabe que no es fácil, pero está satisfecho con lo que ha hecho su plantel, uno al que este mercado nuevamente no le moverá piezas. Según informó Diario Sport, el francés no quiere refuerzos en el mercado de invierno y seguirá este 2020 con lo que tiene.

Esto no es nuevo en Zizou, quien en las temporadas 2016/17 y 2017/18 tampoco hizo cambios en el plantel en el parón invernal. El mismo medio asegura que los únicos jugadores que aceptaría con Paul Pogba, por decisión propia, y Kylian Mbappé, por imposición del club.

Los otros cambios que podría ver son por jugadores que partirían del club, como son los casos de Mariano y Brahim. Pero por ahora, nada se mueve en la casa blanca.