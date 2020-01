Ver EN VIVO Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020

Este domingo seguirá la acción en Colombia con el grupo B del Preolímpico, cerrando la jornada Brasil contra Perú.

Los elencos Sub 23 debutarán en el Estadio Centenario de Armenia, esto luego del partido entre Uruguay y Paraguay en el mismo recinto, con quienes comparten grupo. En esta fecha Bolivia fue la selección que quedó libre.

Tras una revolución con la llegada de Ricardo Gareca a la adulta, en Perú estan confiados con que harán una buena participación en este sudamericano, mientras que el poderoso cuadro brasileño viene con varias figuras para hacer valer su nombre, donde destaca Reinier, estrella del Flamengo y que estaría cerca del Real Madrid.

Tá aí a numeração da #SeleçãoOlímpica para o Torneio Pré-Olímpico, que começa neste domingo! �� #JogaBola



Anota aí a estreia do Brasil!

���� x ���� | 19/01 - 22h30 pic.twitter.com/ZZ5hgvKFBZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 17, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020?

Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020 se jugará este domingo 19 de enero a las 22:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020?

Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020 será transmitido en televisión por DirecTV Sports, en los canales 610 (SD) - 1610 (HD).

Nuestra @SeleccionPeru Sub 23 ���� entrenó esta mañana en el campo de la Corporación Bolo Club y quedó lista para su debut ante Brasil ���� por el Torneo Preolímpico. #PerúSub23 ��#ArribaPerú �� pic.twitter.com/EELe12IT1a — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) January 18, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online Brasil vs Perú por la primera fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020, podrás verlo por DirecTV GO.