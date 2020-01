Turco Mohamed recuerda los insultos que dijo a Jürgen Klopp en el Mundial de Clubes

Uno de los momentos más llamativos que dejó el Mundial de Clubes 2019 fue el que se vivió en la semifinal entre Liverpool y Monterrey. Ahí, los técnicos de ambos equipos se enfrascaron en una acalorada discusión que puso sabor a la definición.

Ya algunos días y hasta títulos de por medio han pasado desde aquel episodio, pero para Antonio Mohamed aún está presente. El DT de los rayados recordó lo ocurrido con Jürgen Klopp y reveló a revista Enganche toda la conversación que tuvieron.

"Me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura", comentó el argentino.

Y como si fuera poco, comentó qué fue lo que él le respondió al alemán. "Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro".

El hecho quedará sin duda como uno de los momentos que marcaron el fútbol en 2019, donde el Liverpool terminó dominando al mundo entero en cada torneo que disputó.