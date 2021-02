DT de Fiorentina festeja el alza de Erick Pulgar: "Es un muchacho sensible, pasó por un momento difícil después del Covid"

Uno de los jugadores chilenos más regulares en Europa la temporada pasada fue el volante Erick Pulgar, fijo en Fiorentina, y uno de los mediocampistas más destacados de la Serie A.

Pero al antofagastino le costó arrancar en la presente campaña, porque lo afectó mucho el coronavirus, del cual dio positivo y se demoró más de la cuenta en recuperarse.

Ahora el ex Universidad Católica está en mejor forma, y así lo reconoce su entrenador, Cesare Prandelli, quien alaba el buen momento que está teniendo el chileno en el Calcio.

"Estoy contento de que Pulgar haya jugado un gran partido. Lo he dicho muchas veces, es un muchacho sensible, que pasó por un momento dificil después del Covid. Está demostrado científicamente que no sólo futbolistas, sino mucha gente ha sido afectada por esto, en lo sicológico", dijo el estratega.

Pulgar empieza a retomar su nivel - Getty

Pulgar ha disputado 714 minutos en la actual temporada, en 16 encuentros, y poco a poco empieza a ganar protagonismo en la mitad de la cancha del elenco viola.

"Estoy contento de que haya reaccionado de manera positiva, siempre lo he dicho, Pulgar es un gran jugador", agregó Prandelli.

Fiorentina vuelve a la cancha este viernes, cuando reciba a Spezia, con Pulgar como una de las alternativas.