Luego del nuevo fracaso de España en la Copa del Mundo, el máximo ente deportivo de aquel país puso manos a la obra y oficializó la llegada de su nuevo entrenador: Luis de la Fuente, técnico de 61 años que asume el nuevo cargo tras la salida de Luis Enrique.

Una de las mayores críticas que recibió Luis Enrique fue marginar a jugadores experimentados y de buen presente de la nómina que representó a España en Qatar 2022. El actual entrenador de La Roja europea llega con altas expectativas y declara su admiración por los futbolistas veteranos que se encuentran en la elite del fútbol mundial.

“Siempre he trabajado con limitación de edad, ahora tengo la posibilidad de elegir a todo el que quiera, por lo tanto, no cierro la puerta a nadie. Soy un gran fans de los veteranos que tantas alegrías nos han dado en el pasado, no cierro puertas, no voy a mirar el DNI, quiero que todos sean un equipo y nos ayuden a confeccionar el mejor grupo posible", confesó.

Además, resaltó la importancia que tiene la definición desde el punto penal, instancia que eliminó a España tanto de la Copa del Mundo de Rusia 2018 como en Qatar 2022.

“Todo en el fútbol es entrenable, incluso la manera de saltar al campo. Una parte importante del juego son los penaltis. Es verdad que no todo el mundo vale para tirar penaltis, a mí me gusta elegir a los lanzadores, así que lo seguiremos haciendo así. Hay que verse en la situación de tirarlo", manifestó.

Por último, alabó el presente de la selección marroquí, elenco que se encuentra en las semifinales del torneo y que se transformó en la primera selección africana de la historia en estar entre las mejores cuatro del mundo tras eliminar a España.

“Es muy difícil superar planteamientos como el de Marruecos, pero alabo cuando se pone en práctica aquellos puntos fuertes que cada selección ha trabajado", cerró el nuevo entrenador de España.