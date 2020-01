Martín Rodríguez no olvida a los albos: "Mi mejor temporada en mi carrera fue en Colo Colo con Pablo Guede"

Martín Rodríguez ya debutó con su nuevo equipo, Monarcas Morelia, y espera levantar su nivel en el cuadro de Michoacán, donde llegó por expresa petición de Pablo Guede.

El entrenador argentino conoce al ex puntero de Pumas y Cruz Azul, porque lo tuvo en Colo Colo, donde el ex Huachipato vivió su mejor temporada.

"Conozco al técnico, y bueno, cuando Pablo me llama, no dudé ningún segundo, hablé con mi representante y le dije que me quería venir sí o sí", señaló el Tin.

“Mi mejor temporada en mi carrera fue en Colo Colo con Pablo Guede, voy a buscar un lugar en el equipo", agregó el atacante.

Rodríguez ya jugó sus primeros minutos en Morelia, porque participó 18 minutos en la derrota ante Toluca, por la primera fecha del Torneo de Clausura.

Héctor Lara, Director Deportivo de Monarcas Morelia, presentó a @el_mago_oficial, @cesarh_33, Martín Rodríguez y Carlos Vargas como nuevos jugadores Rojiamarillos ������ pic.twitter.com/BtC0yOSRcv — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 16, 2020