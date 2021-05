Manuel Pellegrini y el Betis: "La manera de clasificarnos a Europa League es ganar nuestros últimos partidos"

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo enfrenta este lunes al Granada por la fecha 35 de La Liga. Restan cuatro partidos para el fin de la temporada den España y el equipo de los chilenos marcha séptimo en la tabla cerrando la zona de clasificación a la Europa League.

Los sevillanos arrastran una racha de seis empates seguidos y no se pueden dar el lujo de seguir dejando puntos en el camino. Betis necesita dar los últimos empujones para meterse definitivamente en el torneo europeo.

“Al equipo lo veo muy bien, nos hubiera gustados sumar más puntos, pero los demás también pierden. Llevamos una línea definida que nos permite pelear por Europa, hemos recuperado muchos puntos con el Villarreal y la Real”, dijo Pellegrini en la previa del duelo.

Agregó que “esos empates no nos han perjudicado, sí nos permiten seguir peleando por un puesto en zona europea que tiempo atrás no se imaginaba. El equipo está entero física y mentalmente para pelear hasta la última fecha. Ya veremos cuántos puntos nos permiten llegar y dónde nos quedamos”.

Respecto a Granada, el ingeniero sostuvo que “será un partido muy complicado, ha hecho un estilo de fútbol que incomoda a los rivales. Aprieta mucho, tiene jugadores ofensivos importantes y es un rival físico. Tenemos la obligación de ganar si queremos seguir. Si les ganamos marcaremos una diferencia importante con los que vienen detrás. La manera de clasificarnos es ganar nuestros partidos y tener un colchón importante para los tres últimos. Hay que hacer un partido completo en lo físico y en lo táctico”.

Sentencia que “los partidos normalmente los evalúo después de jugarlos. Si hacemos un gran partido, somos superiores y si empatamos no puedo quedar conforme. Si es igualado y no somos capaces de superarlo, quedo más conforme empatando que perdiendo. Pero quedan 12 puntos en disputa, y vamos a salir en busca de los tres puntos. Sería difícil descontarle los 5 puntos a la Real si no ganamos”.