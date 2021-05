Papá de Guardiola: "Pep no podría hacerle daño a Barcelona llevándose a Messi"

El futuro de Lionel Messi es algo que aún no está resulto, pues no ha firmado su extensión de contrato con el Barcelona para la próxima temporada. Por lo mismo, grandes clubes europeos lo están tentando para que cambie de aire.

Uno de los clubes en los que ha sonado constantemente es el Manchester City, dado que es dirigido por Pep Guardiola, el entrenador con el que obtuvo los logros más exitosos de su carrera. Sin embargo, el papá del entrenador de los ciudadano, Valentí Guardiola, expresó que no ve factible esa movida.

"Mi hijo es un poco justito de palabras conmigo, aunque Pep a Messi siempre lo ha tenido lo más arriba. Pero hoy Messi está en el Barcelona y Josep, que lleva en el corazón al Barça, nunca quisiera hacerle daño al club llevándole al jugador", indicó a la radio argentina Villa Trinidad de Santa Fe, descartando así la posibilidad de que la próxima temporada pudiera arribar al fútbol inglés.

De todas maneras, sabe que en caso de que el jugador decida salir por la puerta ancha del equipo catalán la cosa sería diferente. "No hay ningún club en el mundo que no lo quisiera tener en su plantilla. Yo he visto a Messi jugar con 12 ó 13 años y quedé maravillado. Ya era un fuera de serie con esos años. Hay pocos jugadores como Messi. Yo creo que a Pep no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City", agregó Guardiola padre.

Messi y Guardiola lograron juntos triunfos extraordinarios en el Barcelona. Foto: Getty.

Además, comentó que ve complejo que algún día dirija a la selección española. "No soy nadie para decir lo que tiene que hacer, porque Pep está por cumplir 50 años. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Sí te puedo decir que no quiero que dirija a la Selección de España. De volver al Barcelona como técnico o como una persona que dé consejos, no lo descarto, pero que vaya a la Selección lo dudo".

Pep Guardiola se prepara para el final de temporada, donde tiene prácticamente amarrado el título de la Premier League y tendrá la final de la Champions League ante el Chelsea como gran desafío.