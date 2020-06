Kun Agüero la rompe en Twitch con detalles de su operación: "Alta droga me dieron"

A pocos días de ser sometido a cirugía por una rotura de meniscos, Sergio Agüero volvió a sus andanzas como streamer, y mientras guarda reposo para darle tiempo a su rodilla de sanar, el delantero de Manchester City compartió hilarantes detalles de su operación.

"Fue todo muy rápido. Me lesioné el lunes y el martes me hicieron una resonancia en el club donde salió que había algo en la rodilla. El miércoles volé a Barcelona y me atendió el doctor", relató el Kun en su cuenta de Twitch.

El artillero citizen aseguró que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y cuando menos se lo esperaba, lo encaminaron al quirófano:

"(El doctor le dijo) Vení, ponete acá que te miro. Me acosté en la camilla, me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora volvió una enfermero: '¿Ya estás listo? Vamos para el quirófano'. Yo tenía un miedo", contó Agüero.

El delantero siguió entregando detalles de su paso por la sala de cirugía y su historia comenzó a tomar un rumbo cada vez más divertido:

"Vino un chabón a buscarme con la camilla y yo dije: 'La p... que lo parió'. Me agarró desprevenido. No estaba preparado. Me dijeron que me iban a dar un relajante, ¡pero qué relajante! Era anestesia. Se me fueron los ojos para todos lados. Desde ahí ya no había forma de enterarse de nada. 'Alta droga' me dieron", contó el trasandino.

Por último, el Kun reveló que estuvo consciente durante la cirugía en su rodilla izquierda, aunque asegura que ahora le resulta imposible recordar el momento:

"Vi toda la operación, pero no me acuerdo de nada. Miraba la compu, pero no me acuerdo de lo que hicieron", finalizó el jugador de Manchester City.