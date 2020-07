Juan José Buscalia golpea la mesa y lanza una loca idea sobre Lionel Messi: "Debería ser suplente en la selección argentina"

Lionel Messi es la máxima estrella en la historia de FC Barcelona, y este martes celebró al convertir el gol número 700 de su carrera.

El zurdo es ídolo en Cataluña, pero en Argentina no ha tenido la misma suerte, porque no ha ganado ningún título con la Albiceleste adulta, perdiendo cuatro finales, tres de Copa América y una del Mundial.

El nombre de Leo siempre da vueltas en el vecino país, es por ello que el periodista transandino Juan José Buscalia analizó el presente del goleador, y en diálogo con el CDF dio una peculiar declaración.

"Estás hablando con alguien que cree, Manu, y lo hemos hablado con alguna copa de vino comiendo un asado, que Messi debería ser suplente en la selección Argentina, yo pienso eso, de movida arranco de esa manera", le dijo a Manuel de Tezanos Pinto.

Luego aclaró que "ahora explico por qué, el título parece muy fuerte, tipo Caruso Lombardi, porque él dijo eso que lo pondría para ganar los partidos en los últimos 30 minutos, cuando el resto está cansando".

Juan José Buscalia quiere a Messi en la banca de Argentina

"Yo creo que Messi, por la opulencia de su nombre y por el magnetismo que genera su presencia en el terreno de juego, hace que todos los futbolistas que tiene Argentina, los actuales, no los anteriores porque yo te hablo de la actualidad. Los anteriores fueron una generación de muchos futbolistas que habían sido campeones del mundo en las selecciones juveniles, y en la adulta no pudieron ganar nada, ellos tenían experiencia, oficio y Messi era un pibe que estaba sumando. Cuando se fueron los Cambiasso, los Maxi Rodríguez y llegaron los contemporáneos de Messi, entre los cuales Messi era el más valioso, la joya de la abuela y obviamente lo cuidaban, entre ellos Messi ya era el mejor del mundo, y todos lo veneraban, pero un equipo de fútbol no se hace con jugadores que veneran a otro, sino que se complementen", analizó.

Por último, dijo que el equipo del DT Lionel Scaloni está en búsqueda de un estilo propio, que le permita mejorar sin contar con Messi.

"Yo estoy convencido que esta selección argentina actual va en camino de encontrar un funcionamiento cuando no esté Messi", explicó.