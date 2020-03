Jamie Carragher: "Cristiano Ronaldo cambió de equipo por Messi"

La gran mayoría de los detractores de Lionel Messi señalan que el argentino no es el mejor de todos los tiempos debido a que nunca salió de su zona de confort, es decir, el FC Barcelona.

Ante esto, Jamie Carragher, ex jugador histórico del Liverpool, no comparte en absoluto dicha postura y salió en defensa de la Pulga. "No escucho a nadie decir que Maldini fue un mal defensor porque pasó toda su carrera en el Milan. Entonces, ¿qué cambia con Messi?", señaló a CaughtOffside.

Pero el ex zaguero Reds no se quedó ahí. Carragher aseguró que Cristiano Ronaldo necesitó cambiar de liga tras darse cuenta que estaba detrás del argentino: "Le doy crédito a Ronaldo por todo lo que ha logrado en otros países, pero creo que se dio cuenta de que está detrás de Messi, por eso cambió tanto los clubes".

"Entonces, podés decir que ganaste esos campeonatos, que fuiste el goleador en diferentes países... También es una forma de diferenciarte de Messi", añadió.