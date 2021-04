Gremio vs Independiente del Valle | Ver EN VIVO la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores por FOX Sports

Gremio e Independiente del Valle luchan por entrar al grupo A. Los brasileños tienen la dura misión de dar vuelta la serie después de la caída en Quito.

El resultado en el partido de ida hace que Gremio siga con vida en la Copa Libertadores. Cayeron por 2-1, pero ese gol como visitante puede ser crucial más adelante. El choque contó con el chileno César Pinares, quién fue capitán, como titular hasta el minuto 46 cuando fue reemplazado por Darlan Mendes.

Una mala noticia para el equipo de Porto Alegre es que Pinares no podrá estar presente para este crucial partido por la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores. Según el Correio Do Povo el ex Universidad Católica tuvo un malestar durante el partido en Ecuador, y está descartado para este duelo.

Ambos equipos siguen jugando sus campeonatos locales, y Gremio lidera en el Gaúcho. Su último partido fue el clásico de Porto Alegre, donde vencieron al Inter por 1-0. Tras ocho partidos, son los punteros junto al Colorado, pero el Tricolor tiene un partido menos.

Los ecuatorianos siguen escalando en su liga. Con ocho jornadas jugadas, los de Sangolquí se instalan en el cuarto lugar, a cuatro puntos del Barcelona, pero con una fecha menos por lo que siguen en carrera.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Gremio vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores?

Gremio vs Independiente del Valle jugarán este miércoles 14 de abril a las 18:15 horas de Chile.

Los ecuatorianos golpearon primero y llegan con una leve ventaja al choque en el Arena do Gremio. (Foto: Gremio)

Televisión: ¿Quién transmite y en qué canal ver en vivo a Gremio vs Independiente del Valle?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Si buscas un link para ver en vivo el partido , puedes hacerlo en FOX Play y Zapping