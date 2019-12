Gabriel Jesús desafía a Sergio Agüero en Manchester City: "Ya no es joven, este es mi momento"

El panorama de Gabriel Jesús ha cambiado desde su llegada al Manchester City con solo 19 años. Hoy tiene 22 y ya no es medallita de oro, sino que debe ver desde la banca el protagonismo del veterano Sergio Agüero (31).

Y el brasileño, en entrevista con el Diario The Sun, reconoce que no era lo que esperaba. "En mi primera temporada, cuando llegué, jugué mucho. Vine a jugar, jugar y jugar. Pero después de un año a veces era él y no yo", lamentó el delantero.

"Sé que Sergio es una leyenda, goleador del club, un hombre top. Me gusta como jugador y como persona. Sé que puede hacer goles en todos los partidos, por su calidad y experiencia, y siempre que juega quiero que anote. Por eso espero y espero", reflexionó.

En una reveladora frase, Gabriel Jesús pide que Josep Guardiola le conceda más minutos y asegura que quiere "jugar cada partido, pero la realidad no es así. Tenemos muchos jugadores, muchos jugadores top y trato de disfrutar cuando estoy en la cancha", subraya.

"Pero sé que Sergio ya no es joven, como yo, y ahora creo que mi momento ha llegado. Este es mi momento. Quiero jugar fútbol y mejorar, es lo que me hace feliz y lo que amo", sentenció el ex atacante de Palmeiras.

"Siempre es difícil cuando no juegas, pero sé que no voy a jugar todo el tiempo. Y respeto la decisión del entrenador y respeto a mi amigo Sergio, porque es una leyenda del club. No pienso que yo sea el mejor del mundo, solo quiero jugar", completó el brasileño.

Gabriel Jesús totaliza 53 goles en 120 partidos con el Manchester City. En la presente temporada suma un buen registro de diez goles en 21 presentaciones, la mayoría como suplente.