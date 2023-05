El Chelsea no levanta cabeza. Graham Potter fue destituido tras una irregular campaña en la que fue eliminado de la FA Cup, la Copa de la Liga, además de quedar lejos en la lucha por clasificar a copas europeas.

Al equipo lo tomó la leyenda del club, Frank Lampard, pero no ha sido remedio, de hecho las cosas han empeorado en Stamford Bridge.

Lampard suma seis derrotas en seis partidos dirigidos, incluida la llave frente al Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League. Bajo su mando el equipo sólo ha marcado dos goles y ha recibido 12.

El ex volante inglés viene de una racha espantosa, pues en sus últimos partidos con Everton tampoco le fue bien. En total tiene una seguidilla de 14 derrotas y un empate en sus últimos 15 duelos dirigidos.

Es en ese contexto, que Lampard se da el lujo de criticar a uno de sus jugadores, Joao Félix, quien no ha tenido demasiada continuidad con él, pues al parecer no le encuentra un lugar en la cancha.

"Tiene un gran talento, y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón, y eso es un desafío con Joao", señaló.

"No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado", añadió.

"Como entrenadores, confiamos en lo que recibimos de los jugadores. Ese enorme talento es algo que tienes o no tienes, pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no lo tenga, pues trabajó con Simeone, pero en su camino aquí tiene que entender, a corto plazo, lo que quiero. Mostrando esa parte, luego puedes mostrar tu talento", finalizó.