La hermana de Pelé, María Lúcia do Nascimento, reveló que la madre de O Rei no se ha enterado de su fallecimiento.

El mundo perdió a Pelé en los últimos días de 2022. Luego de estar un mes internado en un hospital de Sao Paulo, el ícono mundial terminó su lucha con un cáncer de colon y falleció a los 82 años, dejando atrás un legado imborrable entre los mejores de la historia.

Sus hijos y nietos han optado por no hablar con la prensa en estos momentos, pero sí lo hizo su hermana, Maria Lúcia do Nascimento, quien otorgó a ESPN Brasil un dato desgarrador: Celeste Arantes do Nascimento, su madre, aún no se entera de la muerte de Pelé.

"Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo", declaró. Recién hace unos días le informaron que estaba internado. "No sabe, no sabe. A veces le digo: 'oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, siguió.

Doña Celeste, a sus 100 años, es una de las familiares que sobrevive a Pelé en Brasil. La madre de O Rei alcanzó el centenario de vida el 20 de noviembre y una semana después el exfutbolista cayó internado. Un mes después, Pelé falleció.

Celeste Arantes do Nascimento trajo al mundo a O Rei un 23 de octubre de 1940, cuando tenía 18 años. Lo apoyó desde sus inicios en Santos, donde se convertiría en un ídolo, hasta su consagración entre los grandes de la historia e ídolo de la selección brasileña.

Se desempeñaba como empleada doméstica mientras su esposo y padre de Pelé, João Ramos do Nascimento, luchaba por llegar al fútbol profesional. Ambos viajaron a Bauru en los primeros años de vida de su hijo y fue en esa localidad de Sao Paulo donde Pelé comenzó a jugar.