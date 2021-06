Fixture Copa América 2021 | Fechas de Chile y todas las selecciones en Fase de Grupos

No queda de otra: borrón y cuenta nueva. La selección chilena deberá dejar atrás cuánto antes lo acontecido en el partido ante Bolivia y poner el foco en la Copa América para pasar el trago amargo de la igualdad ante los dirigidos por el venezolano César Farías.

En todo caso, no hay espacio para interpretaciones: la igualdad obtenida por la selección chilena ante su par boliviano es perjudicial con miras al anhelo de acudir a la cita mundialista de Qatar 2022. A pesar de que el combinado nacional fue superior en líneas generales, los dirigidos por Martín Lasarte no pudieron penetrar ante Bolivia que supo defenderse y sacar un punto que, sinceramente, no estaba en los planes de nadie.

Como sea, en esta nueva versión de la Copa América, el estratega nacional podrá experimentar nuevas variantes para evaluar la participación de las mismas en el proceso clasificatorio, afinar el déficit de goles y por qué no, repetir las consagraciones de Chile en esta instancia, tal y como en las ediciones de 2015 y 2016 para así sumar la tercera copa de estas características al palmarés de nuestra selección.

Conoce el fixture completo de la Copa América 2021, la programación de Chile y de todas las selecciones aquí: