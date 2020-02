Compañeros de Nicolás Castillo en el América abogan por su pronta recuperación

Mal lo ha pasado el delantero chileno Nicolás Castillo luego de ser intervenido quirúrgicamente en el muslo derecho y la trombosis que lo afectó después.

Pese al mal panorama, el Nico se recupera y es ampliamente respaldado por sus compañeros del América.

Henry Martin fue uno de los primeros en defender al goleador. “Ahora no es momento de críticas, es una persona, fuera de que juegue fútbol o no, de que hagas cualquier deporte, es una persona, y cuando pasa esto no quisiera recibir críticas ni malos tratos, al contrario, apoyo incondicional y ya llegará el momento para enfrentarse a cualquiera, hablar de lo que necesitan, por el momento lo mejor es apoyarlo al 100 por ciento”, aseguró.

El defensor Haret Ortega declaró en esa misma línea. “Toda la fuerza. Sabemos que está pasando por un mal momento. Está en un momento difícil y sabe que aquí tiene una familia. Somos un equipo con vestidor sano y juntos estamos en las buenas y malas”, afirmó.