Marcelo Bielsa recibió este martes la peor derrota en su carrera como técnico. El Manchester City le pasó por encima al Leeds United y se impuso por una goleada de 7-0 en en Etihad Stadium, propinándole la caída más abultada que haya tenido desde la banca.

En un partido ingrato y en el que sencillamente no le salió nada, el ex técnico de la selección chilena vivió en carne propia el poder de los Ciudadanos. Y tras el partido, realizó una dura autocrítica a todo lo que pasó en la cancha.

"No hay nada positivo de nuestra actuación que rescatar. No encuentro algo que pueda ser valorado, por lo cual y como es natural en estos casos, cuando no hay nada que esté bien hecho no son las individualidades las que fallan, sino la conducción, organización colectiva", señaló al sitio oficial del Leeds.

Para Bielsa, no hay forma de explicar la abultada derrota. "No hay ninguna justificación que yo pueda ofrecer, el partido fue como pensamos que iba a ser. Nos preparamos para evitar todo lo que sucedió, no logramos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera tan manifiesta".

El Loco reconoció que tenían una estrategia al querer salir jugando desde el fondo, pero terminó siendo un arma de doble filo. "Es lo que intentamos todo el partido, seguramente. Si hubiésemos hecho lo contrario, estaríamos lamentando no haber intentado nada que el quitara posesión al rival. Lo que intentamos generó peligro para nuestro propio arco".

Pone el pecho a las balas

Marcelo Bielsa estaba triste y se le notó en la cancha. El Loco no encontraba la forma de levantar a su equipo, que en apenas 8' minutos ya estaba abajo en el marcador. Es por ello que tras el duelo, puso el pecho a las balas y se hizo cargo del rendimiento de sus pupilos.

"No hicimos nada bien y eso quedó evidenciado en el marcador. Insisto en que todo lo que sucedió era lo que sabíamos que teníamos que evitar y superar. Y como no hay nada que rescatar ni en lo individual ni en lo colectivo, es inevitable que diga que tengo que asumir la responsabilidad de una derrota de este tipo", recalcó.

Finalmente el técnico descartó que esto tenga que ver con una crisis en la interna y solo se lo tomó como una mala noche. "Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy".

El resultado deja al Leeds con 16 puntos y al borde de la zona de descenso de la Premier League. Este sábado tendrán la oportunidad de levantarse cuando reciban al Arsenal.