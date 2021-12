El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, tiene la ilusión intacta de clasificar a los octavos de final de la Champions League. Tiene que vencer al al Bayern Munich para no depender del Benfica.

Este miércoles a las 17:00 horas de Chile el Barcelona visita al Bayern Munich en el Allianz Arena por la última jornada del Grupo E de la Champions League.

El equipo culé (7 puntos) necesita ganar para avanzar a los octavos de final y no depender del Benfica (5), que en caso de vencer al Dinamo Kiev en casa, los podría superar en la tabla.

En la previa, el técnico blaugrana, Xavi Hernández, afirma: "Tenemos delante uno de los peores rivales que podíamos tener. Es uno de los mejores clubes del mundo, pero sabemos que dependemos de nosotros. Si ganamos estamos clasificados. No hemos ganado nunca en Múnich y la historia está para romperla. Estamos con mucha ilusión para competir con nuestras armas".

"Nosotros lo intentaremos. El que lo intenta y rema hasta el final no fracasa y yo no creo en la palabra fracaso. Si mañana pasa, ya lo hablaremos. Dependemos de nosotros mismos y será difícil, pero iremos a ganar el partido", añade

Luego, afirma: "Los veo entrenar y creo que estamos preparados para competir. No es el mejor escenario, el campo del Bayern, pero nosotros estamos con muchas ganas. Espero que no nos afecten las últimas derrotas contra el Bayern. La presión es para mí. Saldremos a ser protagonistas en el partido, con la pelota. Por nosotros no quedará, lo intentaremos hasta el final".

Xavi dice que ganarle al Bayern no significaría un milagro: "El Barça le puede ganar a cualquiera", y sentencia: "Lo que intentamos es no ser inferiores a ningún rival. Tenemos trabajo por delante y tenemos que tener paciencia, pero ahora vamos a pensar en intentar ganar este partido y después ya analizaremos dónde estamos".