El delantero chileno, Nicolás Castillo, fue presentado en Juventude de Brasil. Dice que no dudó al tomar la decisión de jugar allí.

El delantero chileno, Nicolás Castillo, fue presentado este lunes en el Juventude de Brasil, club que lo fichó desde el América de México.

En entrevista con los medios, el ex delantero de Universidad Católica, aseguró que no lo pensó dos veces antes de aceptar la oferta de Juventude.

"Lo más importante fue la confianza que me dio el club desde el primer día, no tuve dudas de venir acá, porque tener el cariño de la gente del club me hizo más fácil la decisión", señaló.

Sobre el período que lleva sin jugar, comentó: "Fue muy difícil el período de recuperación, la gente del América se portó muy bien y gracias al apoyo de mi familia estoy acá hoy".

Castillo llegó con grandes ambiciones: "Desde el momento en que llegué, no veo la hora de entrar, jugar, anotar. Cuando llegue el momento del debut, haré lo mejor que pueda. Vengo aquí para ayudar al club, lograr cosas importantes y mi meta es clasificar para un torneo internacional".

"El grupo está muy unido, con muchos sueños. Esto se ve en los entrenamientos, todos quieren buscar su lugar. Además, la ciudad es increíble, la gente es increíble, por lo que ayuda mucho a adaptarse", comentó el atacante.

Según Globoesporte, el estreno de Nico Castillo con la camiseta de la Juventude todavía está un poco lejano. Aún está pasando por un proceso de adaptación y podría ganar minutos en el partido ante Cuiabá el 11 de septiembre.

Mientras busca su mejor condición física, el delantero apoyará a sus compañeros el próximo jueves, cuando Juventude juegue frente al Fluminense, en el Maracaná.

Actualmente, el equipo se ubica 13º en el Brasileirao, con 21 puntos.