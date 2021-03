Insólito: Jugador brasileño es suspendido luego de escupir el banderín del equipo rival

En el clásico entre Goiás y Vila Nova en el Campeonato Goiano de Brasil ocurrió un hecho insólito que hoy ya tiene repercusiones.

En una acción irrisoria, el volante del Vila Nova, Alan Mineiro, tomó la asbsurda decisión de escupir el banderín del equipo rival antes de lanzar un córner.

Durante el partido, el árbitro no advirtió lo que había hecho el futbolista, pero sí los televidentes que repudiaron la actitud de Alan Mineiro.

Tras hacerse público, el jugador de Vila Nova se arrepintió: "Estoy aquí disculpándome personalmente ante la institución en Goiás, hice algo que no me enorgullece. No fue un ejemplo para mi hijo y mi familia. Fue muy feo de mi parte, pero soy un hombre para venir aquí y disculparme por mi acto. Este no es un ejemplo para nadie".

Pero las disculpas no le servieron de mucho, pues el Tribunal de Justicia Deportivo de Goiás lo sancionó con cinco días preventivos a la espera del juicio.

Por lo pronto, Alan Mineiro se perderá el próximo partido del Campeonato Goiano ante el Iporá, pero posiblemente le caerán aún más castigos.

El jugador fue denunciado por dos artículos del Código Brasileño de Justicia Deportiva: por incitación al odio y la violencia (hasta 12 millones de pesos de multa y hasta 720 días de suspensión), y por conducta contraria a la ética deportiva (hasta seis juegos de suspension).