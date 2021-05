Pellegrini o Bielsa: se enciende la polémica sobre quién ha sido mejor entrenador en esta temporada del fútbol europeo

Manuel Pellegrini, por ser compatriota, y Marcelo Bielsa, por su pasado en la selección chilena, son los entrenadores más seguidos por los hinchas de nuestro país.

Pese a que no pelean por el título, ambos están logrando campañas más que positivas en Europa, tomando en cuenta que no están al mando de los equipos más poderosos.

El Ingeniero tiene al Betis cerca de clasificar a copas europeas, mientras el Loco ha cumplido una destacada temporada con el Leeds lejos de los puestos de descenso.

Los 5 motivos por los que Pellegrini supera a Bielsa



Pellegrini está cumpliendo su primera temporada con el Betis (Getty)

→ El Real Betis pelea por entrar a la Europa League y actualmente marcha en el sexto lugar de la Liga española con 54 puntos, a tres fechas del final. El Leeds, en tanto, está décimo en la tabla.

→ El Betis tiene más puntos que el Leeds en la misma cantidad de partidos. Suma 54 puntos, producto de 15 triunfos, 9 empates y 11 derrotas. El Leeds tiene 50, con 15 victorias, 5 igualdades, y 15 caídas.

→ El valor de la plantilla de Pellegrini asciende a 199 millones de euros, menos que los 214 millones que cuesta la suma de todos los jugadores del Leeds.

→ A principio de temporada el Betis no gastó un peso en refuerzos, de hecho quedó con un balance positivo de 42 millones de euros, tras la venta de algunos jugadores. El Leeds se gastó 105 millones de euros en fichajes.

→ Pellegrini llegó a principios de temporada y tuvo que acostumbrarse a un equipo nuevo. Bielsa, ya conocía a sus jugadores desde el año pasado.

Los 5 motivos por los que Bielsa supera a Pellegrini:



Bielsa le ganó al Manchester City y al Tottenham en esta temporada (Getty)

→ Bielsa juega su primera temporada en la Premier League, luego de un histórico ascenso del Leeds United, que no jugaba en esta categoría desde hace 16 años. El objetivo del club era no descender y el Loco lo ha cumplido con creces. Pellegrini, por su parte, conoce de memoria la Liga, después de entrenar a Villarreal, Málaga y Real Madrid.

→ Bielsa juega contra equipos más poderosos económicamente. De los 38 partidos de la temporada, 12 son contra los Big Six: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham.

→ Bielsa ha debido enfrentarse a la barrera del idioma. El ex DT de la Roja no habla inglés y hace un par de semana reconoció que ha sido una gran dificultad no poder comunicarse con sus jugadores. Pellegrini no tiene problemas a la hora de hablarles a sus futbolistas.

→ El Leeds tiene menos puntos que el Betis, pero ha marcado más goles en la temporada. Son 53 del equipo inglés, contra 45 de los españoles.

→ Leeds sólo ha perdido cinco de doce partidos contra los Big Six, destacando importantes victorias contra el Manchester City y el Tottenham. En tanto, el Betis no ha podido ganarle a ninguno de los tres grandes: Real Madrid, Atlético y Barcelona.