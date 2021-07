La alegría de Lionel Messi tras ganar la Copa América: "Estuve cerquita muchísimos años, sabía que se iba a dar"

Después de cinco intentos, Lionel Messi por fin pudo ganar un título con la selección Argentina. El capitán e ídolo de la albiceleste coronó su gran torneo con un aguerrido triunfo por la cuenta mínima ante Brasil para coronarse como los nuevos campeones de Copa América.

La pulga lo buscó durante años, pero no pudo celebrar ante la canarinha en 2007, Alemania en el Mundial de 2014 y con la selección chilena en las ediciones de 2015 y 2016. Es por ello que luego de conseguir el trofeo, la alegría desbordaba por todo su cuerpo.

Tras el partido, Messi conversó con los medios y reconoció su alivio por al fin poder darle una alegría a su país. "Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección, estuve cerquita muchísimo años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí".

Messi pudo anotar en la final, pero falló en el último momento. Foto: Getty Images

Para el capitán de Argentina e ídolo del Barcelona ser campeón "es una locura, inexplicable la felicidad que siento, muchas veces me había tocado irme triste, sabía que una vez se me iba a dar, no había mejor momento. Este grupo se lo merecía de verdad, es algo impresionante, muy feliz".

Messi también destacó lo hecho por el plantel, que desde la edición pasada viene intentando dar la pelea con caras nuevas. "Confiaba mucho en este grupo, que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde ya se venían muchas cosas buenas".

"Un grupo de personas muy buenas que siempre tiran para adelante, que nunca se quejaron de nada, fueron muchísimos días encerrados, sin poder ver la familia, pero el objetivo estaba claro. Se nos dio, pudimos ser campeones y la felicidad es inmensa", agregó.

Finalmente reconoció que la euforia todavía no los deja caer. "Creo que todavía no somos conscientes de lo que realmente hicimos, más allá de ser campeones. Ahora estamos muy felices, festejando, pero va a ser un partido que va a quedar para la historia, por haberle ganado la final a Brasil y en Brasil".