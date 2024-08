El pasado viernes 16 de agosto llegó a las plataformas de videojuegos de Sony y Microsoft, EA Sports Madden NFL 25, título a cargo de EA Orlando y que trae toda la acción de la liga de fútbol americano a los fanáticos del mundo.

En RedGame tuvimos la posibilidad de probar con anticipación la edición deluxe de esta nueva entrega en Xbox Series X|S, gracias a un código de EA Sports, y a continuación te invitamos a leer nuestra reseña.

Reseña de Madden NFL 25 de EA Sports:

Madden NFL 25 es un juego que te introduce en el mundo de la NFL como ningún otro, si bien no soy un seguidor habitual de la liga de fútbol americano, sí poseo conocimientos generales de este deporte y personalmente me vi gratamente sorprendido por la realidad de cada uno de sus modos.

Comparado con otras franquicias deportivas como EA Sports FC, NBA 2K y sin duda Madden NFL está unos pasos más adelantados, debido a su detallado trabajo en mostrar la realidad, y enseñando que el fútbol americano es mucho más que un deporte y tiene una serie de variantes tácticas que convierten cada jugada en una diferente.

No voy a mentir, me costó un montón dar mis primeros pases y jugadas en Madden NFL 25, aunque sin duda se debe a que mi último acercamiento con el fútbol americano en consolas fue en gran medida hace tres generaciones (PlayStation 2 para ser exactos), no obstante, después de un rato algo pude defenderme gracias a un modo arcade que facilita la tarea para los primerizos y para quienes quieran entrar a este mundo.

Para los más avanzados, sin duda, los otros modos de dificultad serán un desafío mayor y mejor aprovechado que por mí.

En cuanto a las novedades, nos encontramos con sutiles mejoras gráficas que hacen del juego una versión mucho más realista, viendo a cada uno de los jugadores y las canchas visualmente en un 3D bien logrado, además ahora se puede jugar en 4K , una gran ventaja con respecto a sus antecesores.

Madden NFL 25 estrenó una increíble gráfica en 4K. (Foto: EA Orlando)

Adicionalmente, a las tradicionales novedades en cuanto a los equipos (planteles), nuevos comentarios y más, EA Sports adelantó que esta edición cuenta con una nueva tecnología llamada “BOOM” , que consiste en un sistema dinámico a la hora del tackleo que mide a jugadores de manera individual, y realiza cálculos de velocidad, fuerza, momentum y ratings de jugadores, tanto ofensivos y defensivos, lo que permite a los jugadores dominar el campo de manera hiperrealista como si fueras una estrella de la NFL, provocando una variedad de interacciones antes, durante y después del contacto físico.

Esta nueva actualización permitirá incrementar las posibilidades de un tackleo exitoso con un buen timming, mientras que un mal timming, obviamente, tendrá el efecto opuesto.

Este realismo sin duda convierte a Madden NFL 25 en uno de los mejores títulos de la saga , con una mejor experiencia de juego, una jugabilidad más precisa y una personalización que ha mejorado muchísimo, permitiendo incluso que puedas trasladar a tu jugador creado en EA Sports College Football 25 a Madden NFL 25 , para continuar su ascenso a la cima y conquistar el ansiado anillo de campeón de la NFL.

Un punto que sin duda atraerá a un considerable grupo de jugadores chilenos es que esta edición de Madden NFL cuenta con Sammis Reyes entre sus filas, aunque vale señalar que, si bien el tight end firmó en mayo en los Minnesota Vikings, el chileno de momento se encuentra en el grupo de agentes libres, por lo tanto, se encuentra a disposición de ficharlo en el equipo que tú decidas.

Sammis Reyes se hace presente en Madden NFL como agente libre. (Foto: IMAGO)

La franquicia tenía un gran reto este año, ya que, la propia empresa señaló que la edición pasada de Madden tuvo a más fans jugando y por más tiempo, es por eso que para este año buscaron mejorar aún más ese gran logro con un arduo trabajo que incluyó escuchar las voces de los fans en redes sociales, foros, servicios de streaming y betas y aplicarlas en la entrega final, ¿lo lograron? Solamente cada uno de los jugadores de esta franquicia serán los responsables de evaluarlo con el paso del tiempo, por nuestro lado, Madden NFL cumplió en primera instancia y nos presentó un mejor juego que el pasado , mostrando un camino que puede ser el futuro de los juegos deportivos de simulación y arcade en cuanto a jugabilidad y atractivos, aplicando grandes mejoras (algunas sutiles) en diversos modos.

¿Cómo comprar y cuál es el precio de Madden NFL 25 de EA Sports?

Si deseas adquirir esta nueva entrega de la franquicia Madden NFL, te invitamos a revisar los siguientes links y adquirir la versión que más se ajuste a tu presupuesto y plataforma:

Madden NFL para PlayStation (PS4 & PS5)

Madden NFL para Xbox (Xbox One & Xbox Series X|S)

Madden NFL para Windows PC

Steam:

Epic Games: