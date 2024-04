Solo unos días disponible y Stellar Blade ya está causando interesantes comentarios entre los que ya han podido jugar lo nuevo de PlayStation 5.

La historia ya es atrapante los primeros minutos del juego, donde la humanidad busca enfrentar a una raza de alienígenas llamados Naytiba; que los despojaron de la Tierra.

Una guerra que sigue a EVE, una de las guerreras enviadas a combatir a estos monstruos, pero que tras una dura batalla, la misión recae en sus manos.

En RedGame pudimos probar Stellar Blade y te contamos por qué está causando tantas críticas positivas.

Foto: PlayStation

Un recuerdo a PlayStation 2

Fue imposible con este juego no recordar los mejores tiempos del PS2, con videojuegos de acción o aventura que tenían un estilo muy al de Stellar Blade. Y es que el Hack and slash sigue fresco y más con esta última novedad de Sony Interactive Entertaiment y Shift Up.

Desde el minuto uno quedamos atrapados con la historia de EVE. SIn caer en spoilers, nos dejó con el corazón en la mano pero también sorprendidos por el nivel gráfico de Stellar Blade.

Aunque ya en la jugabilidad se torna menos detallado por obvias razones, el modo historia realmente es toda una sorpresa en PlayStation 5 con una gráfica de primer nivel, entre ver una película de acción y un animé.

Captura

¿Cómo es la jugabilidad?

En el buen sentido, es bastante simple. Y es que no tienes mil opciones de ataque y se queda en lo más directo con un par de botones del control solamente. Por lo que algunos podrían quedar con gusto a poco, pero también abre toda una posibilidad para el público que no juega tanto.

También porque en el inicio no te presentará grandes dificultades, aunque en internet esto ha sido objeto de críticas. Ya que si eres un jugador experto, te parecerá sencillo y solo con el correr del juego la dificultad irá subiendo. Esto porque solo tiene dos modos al inicio: historia y normal. De hecho, los mejores movimientos los verás de manera pasiva, aunque hay otros bastante interesantes.

Y es que los movimientos de tus rivales son realmente lo que cambia el formato de cada batalla y la hace más especial. Con algunos aliens que disfrutarás matando y salpicando por todos lados. Aunque eso no es tan agradable a la vista, claro.

Captura

La gráfica también aporta en este caso y los escenarios le dan un estilo bien llamativo a cada batalla, desde saltar de un puente para destruir a uno; como las sorpresas en que van apareciendo detrás de un muro.

Todo con darle más emociones al jugador que está bien logrado, aunque tampoco creas que todas las misiones son entretenidas. Como todo juego de rol o historia, también tendrás que cumplir otras peticiones con poca acción.

La historia y los personajes

No todos pueden hacer que te preocupe realmente tu player y Stellar Blade se preocupa, desde el primer minuto de juego, de que te encariñes y te comprometas con su misión.

También el estilo animé del juego hace que justamente a ratos parezca eso; por lo que toda esa simpatía, ternura, pero también sensualidad son parte del videojuego. Algo que siempre tendrá sus críticas y que no es para todos; como lo es la sexualización de este tipo de personajes.

Captura

Pero para quienes siguen los animé o los mangas; no creo que vaya a ser tema o un motivo de crítica. Pero no deja de ser un tema relevante y que está muy bien discutirlo.

Fuera de eso, EVE se lleva el peso de la historia, al que puedes ir personalizando con el correr del juego mientras vas desbloqueando atuendos y otros aspectos.

No entraremos en materia de spoilers para contar la historia en sí, pero con la sinopsis y esta promesa de que el inicio te adelanta lo mejor del juego, ya estoy esperando para que algún estudio busque llevar Stellar Blade al live action.

¿Cuál es la valoración de Stellar Blade?

Sumando su increíble gráfica, simpleza en la jugabilidad y una historia muy entrañable, le colocamos un 8 de 10 a Stellar Blade. Dejando todavía un par de aspectos como más misiones que le den ritmo al juego o quizás más alternativas además del formato historia.