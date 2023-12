EA Sports inició este 2023 una nueva era en el mundo de los videojuegos de fútbol tras el estreno de EA Sports FC 24, franquicia que reemplaza al FIFA que por tantos años acompañó a los fanáticos.

En este nuevo camino EA presentó en el mes de abril el plan “FC Futures”, el cual consiste en una inversión de $10 millones de dólares en fútbol a nivel comunidad para todo el mundo, con el objetivo de unir el fútbol virtual de EA Sports FC y el real, para mejorar el acceso al deporte y hacer crecer el juego para todos.

EA Sports inaugura junto a Zidane el campo “Z5” que llegará a EA Sports FC 24

Es en ese contexto que, en una de sus últimas actividades la marca estadounidense de videojuegos estrenó junto a su embajador, el exfutbolista y actual entrenador, Zinedine Zidane, un nuevo complejo deportivo llamado “Z5” , ubicado en Aix-en-Provence, Francia.

Y tal como lo señalan en su objetivo, este complejo deportivo lo podrás encontrar dentro de EA Sports FC 24 completamente replicado, específicamente en el Volta Squads y 4v4/5v5 en Patada Inicial de VOLTA FOOTBALL.

El campeón con Francia el año 1998 inauguró el complejo con una sesión de entrenamiento a nivel comunitario junto a su ex compañero de equipo en el Real Madrid, David Beckham.

Zizou declaró a EA que “Z5 es un proyecto familiar que llevo muy cerca de mi corazón y, tras colaborar con EA SPORTS FC este año para inaugurar la nueva cancha, el tenerlo disponible para jugar en un título tan importante como FC 24 es un gran logro, es verdaderamente increíble”.

Agregando que “Si cuando era joven me hubieran dicho que aparecería en un juego como FC 24, no me lo hubiera creído”.

Revisa a continuación, el tráiler de presentación del complejo deportivo Z5 en EA Sports 24.

Los otros complejos deportivos de EA Sports:

Este es el quinto campo que ha presentado EA Sports en el marco del proyecto FC Future, se suma al Rocky & Wright Arena de Londres, Francisco de Laguna de Madrid (cofinanciado con La Liga), el Kearney Futures Field de New Jerseys en los Estados Unidos (cofinanciado con la Premier League) y el Sam Kerr de Sydney, Australia.