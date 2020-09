Análisis: Crash termina de volver en gloria y majestad con “Crash Bandicoot 4: It's About Time”

Para una generación de gamers que comenzaron a jugar a fines de los 90 el nombre de Crash Bandicoot marcó un antes y un después. Muchos comenzaron este estilo de vida en los videojuegos con una PlayStation, la primera consola de Sony, donde en su catálogo las entregas del marsupial eran infaltables.

Lamentablemente Crash no logró soportar el paso del tiempo, ya que tras de estar a cargo de Naughty Dog (empresa responsable de su nacimiento en la PS1), deambuló por diferentes casas sin destacar demasiado con ninguna entrega y pasando casi desapercibido hace un par de generaciones de consolas.

La suerte cambió en el 2017 con el arribo de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, una remasterización de las tres primeras entregas para PS1 desarrollado por Vicarious Visions y publicado por Activision. Era la primera muestra del renacer de la franquicia.

Las buenas noticias no se quedaron ahí, ya que un año más tarde llegaba Crash Team Racing Nitro-Fueled, otro remake, esta vez del Crash Team Racing de 1999 para PS1 y que además traía contenido de Crash Nitro Kart (2003) y Crash Tag Team Racing (2005). El marsupial daba muestras de vida, pero faltaba algo más.

EL RENACER DE UN CLÁSICO POR FIN SE CONCRETA

Así como en este 2020 llega Crash Bandicoot 4: It's About Time, entrega desarrollada por Toys for Bob Beenox y distribuido por Activision, videojuego que continúa con los sucesos de Crash Bandicoot Warped y que aparece como el primer proyecto original en medio de este renacer de la franquicia. Pero… ¿Está a la altura?

Para comenzar hay que marcar que Crash Bandicoot 4: It's About Time sigue la receta clásica de plataformas que tanto gustó en el pasado, pero siendo más grande en todo sentido, desde el tamaño de los mundos y niveles y la forma en que deben ser controlados para poder superarlos.

NUEVOS COMPAÑEROS

Acá es donde entran nuevas mascaras que acompañan a nuestro querido Aku Aku en la aventura, con quienes podremos controlar el tiempo y espacio de los diferentes niveles, danto un toque fresco a la más que exitosa fórmula plataformera que ha presentado Crash Bandicoot en toda su historia.

Estas cuatro nuevas máscaras cuánticas son IKA-IKA, con quien podrás cambiar el centro de gravedad; KUPUNA-WA, con quien podrás ralentizar el tiempo por unos segundos; y LANI-LOLI, con quien podrás hacer aparecer y desaparecer diferentes elementos de los niveles.

UN JUEGO DESAFIANTE

Todos esto agregados vienen acompañados con un nivel de dificultad nunca antes visto en la franquicia. Para que quede claro desde ya, Crash Bandicoot 4: It's About Time es el videojuego más difícil de la serie, con una gran variedad de retos y saltos que deben realizarse con una precisión importante para no perder vidas.

Nuevas máscaras se unirán a Aku Aku en esta aventura. | Foto: Captura.

Ante esta situación es que Toys for Bob Beenox y Activision decidieron agregar dos modos de juego: clásico y moderno. Con el juego clásico tendrás tus habituales vidas que irás ganando a medida que logres sumar 100 wumpas a lo largo de la aventura, mientras que el moderno elimina esta ecuación y te permite jugar de forma infinita sin preocuparte de las vidas, aunque claro, con un contador que te sacará en cara cuantas veces has muerto.

Además, esta entrega te permitirá jugar con el Dr. Neo Cortex en ciertos puntos de la historia, donde podrás ver desde su perspectiva como se generaron los diferentes peligros que has tenido que sortear con Crash, algo que se agradece, ya que a pesar de ser uno de los villanos más entrañables de los videojuegos, nunca habíamos tenido la oportunidad de poder controlarlo en una instancia como esta.

Ahora tendremos la oportunidad de jugar con el Dr. Neo Cortex. | Foto: Activision.

El apartado técnico del videojuego sigue los mismos pasos que las dos entregas pasadas, teniendo un nivel gráfico bastante aceptable y con una banda sonora que si bien, no está a la altura de los clásicos de PS1, probablemente te deje tarareando varias melodías bastante pegajosas.

CONCLUSIÓN

Para los que crecimos junto a una PlayStation 1 nos llenamos de emoción al ver como un personaje clave en la historia de la consola de Sony está volviendo a ser relevante en el mundo de los videojuegos, primero con dos visitas al pasado de verdaderos clásicos y ahora con una aventura 100% original que sigue la receta clásica que tantas horas y horas de entretención nos dio hace ya dos décadas.

Crash Bandicoot 4: It's About Time es una muestra clara de que el marsupial volvió con todo a la industria para ser un personaje importante en el mundo de las plataformas. Esta entrega es una ejemplo claro de ello, por lo que la recomendamos para todos aquellos que quieran un verdadero desafío, y claro, con una de las mascotas más queridas de los videojuegos.

Crash Bandicoot 4: It's About Time llegará este próximo viernes 2 de octubre de 2020 a PlayStation 4 y Xbox One.