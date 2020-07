Así se juega Crash Bandicoot 4: It's About Time con Neo Cortex

Crash Bandicoot 4: It's About Time marcará un nuevo comienzo de nuestro querido marsupial en el mundo de los videojuegos tras ser uno de los personajes más importantes para Sony en los primeros años de vida de la PlayStation 1.

De la mano de Activision la franquicia resucitó con dos muy buenas remasterizaciones de la trilogía original y Crash Team Racing de Naughty Dog en la primera consola de Sony, por lo que ahora toca el turno de relatar una nueva historia en las consolas de actual generación.

En esta ocasión regresa el clásico enemigo de Crash, el Neo Cortex, quien creó un dispositivo para viajar en el tiempo y el espacio, por lo que la meta nuestra será detener sus planes a través del multiverso.

Sin embargo, el videojuego tendrá momentos claves en lo que tendremos que controlar al villano de la historia, quien llegará con una serie de nuevos poderes que cambiará rotundamente la forma de jugar.

Crash Bandicoot 4: It's About Time tendrá más de 100 niveles en su historia.

Neo Cortex tiene una pistola que permite eliminar a sus enemigos y un propulsor que facilita saltar entre las plataformas, agregando algo de frescura a la ya exitosa formula de la saga de Crash Bandicoot.

Crash Bandicoot 4: It's About Time llegará este próximo 2 de octubre de 2020 a PlayStation 4 y Xbox One