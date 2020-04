Yuke's se desmarca del WWE 2K21 y no conoce su estatus

Yuke's aclaró que ya no trabaja en la producción del título de lucha libre y no conoce el estatus del WWE 2K21. La incertidumbre sobre el próximo juego de WWE apunta a que no existirá una nueva versión para el 2020.

VideoGames Chronicle aseguró que la empresa nipona "no tiene planes de involucrarse en ninguna manera con el próximo título de la WWE" y además avisó que la marca trabaja en la competencia de la compañía de Vince McMahon.

Cabe recordar que Visual Concepts tomó la posta de Yuke's y la empresa nipona sólo realizó una asesoría técnica en el proyecto del difamado WWE 2K2020.

Por último, la compañía asiática reveló que no sabe el estatus del próximo WWE 2K21, que muchos informantes de la escena lo dan por cancelado.