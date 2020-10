Un diseñador indie crea Among Us en 3D y lo hace viral

Es un hecho que Among Us es el juego más popular del 2020 y sus fanáticos realizan contenido con sus temáticas regularmente. Así fue como un diseñador indie creó Among Us en versión 3D y lo hizo viral por redes sociales y YouTube.

Dani, creador de videojuegos, diseño la versión en 3D del exitoso videojuego y mostró todo el proceso en un video de YouTube. Eso no fue todo, ya que también hizo una demostración funcional del título con varias partidas y con una visión única en primera persona.

Among Us creado en 3D

El desarrollador en el video explica que no puede hacer público el Among Us 3D, porque no cuenta con los derechos del título y necesita el permiso de Innersloth. Parece casi imposible que esto ocurra, pero Dani dejó en claro que está preparando más etapas y servidores por si ve la luz el juego.

Cabe recordar que la compañía descartó la creación de Among Us 2 para esforzarse hacerles grandes mejoras al juego original lanzado en 2018 y así mantener a todos los usuarios juntos. Próximamente serán lanzadas nuevas etapas, actualizaciones a los servidores, agregar sistemas de cuentas para atrapar a tramposos y soporte para daltónicos.