Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 lanza su espectacular nuevo tráiler de lanzamiento

Cada vez queda menos para tener en nuestras manos Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, proyecto con el que será posible revivir verdaderos clásicos en el mundo de los videojuegos para la PlayStation 1 y Nintendo 64.

Para calentar más la espera es que las cuentas oficiales del videojuego publicaron el tráiler de lanzamiento del proyecto, donde se dejaron ver las etapas más icónicas de un verdadero clásico de la industria recreadas con los gráficos actuales.

En la presentación se dejó ver además la presencia de nuevos pro skaters que acompañaran a la camada clásica, donde destacan Leo Baker o Leticia Bufoni.

La creación de nuevos escenarios también estará disponible en esta nueva entrega de Tony Hawk's Pro Skater, donde podrás echar a volar tu imaginación para crear todo tipo de circuitos y arenas para desarrollar y explotar tus habilidades con el control en las manos.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 saldrá a la venta el viernes 4 de septiembre.

Cabe recordar además que Activision confirmó la banda sonora original de ambos juegos para este proyecto, trayendo de regresos los clásicos de Papa Roach, Dead Kennedys, Rage Against the Machine o Naughty by Nature.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 saldrá a la venta el viernes 4 de septiembre para PlayStation 4 y Xbox One.