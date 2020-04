Sherlock Holmes y Close to the Sun llegan como videojuegos gratis a la Epic Games Store

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments y Close to the Sun llegan desde hoy a la tienda virtual de Epic Games y estarán disponibles hasta el jueves 16 de abril para todos los inscritos en la store.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments es un videojuego de investigación y aventura desarrollado por Frogwares (2014), donde se deben explorar escenarios de un crimen y recolectar evidencias específicas para solucionarlo.

Por su parte Close to the Sun es un juego de aventura de exploración y puzles con toque de terror donde interpretas a Rose, una joven periodista del 1890 que está buscando a su hermana desaparecida.

Un buen juego de misterio e investigación llega a la Epic Game Store.

No solo esto, ya que además la próxima semana llega completamente gratis hasta el jueves 23 de abril Just Cause 4, el videojuego que te pone en los zapatos nuevamente de Rico Rodríguez, quien tiene a su disposición un alocado mundo abierto para hacer explotar prácticamente lo que te plazca gracias a su traje aéreo y gancho habitual.

Sin dura que títulos importantes para un panorama estando en casa en medio del brote de coronavirus que afecta a nuestro país.