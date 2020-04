Verdaderos juegazos: Spider-Man y Just Cause 4 llegan al catálogo de PS Now en abril

Sony anunció en esta jornada los nuevos videojuegos que se incorporarán en abril a su catálogo de PS Now, el servicio de streaming que permite jugar tanto en Play Station 4 y PC varios de sus juegos más importantes.

En total serán tres los juegos que los suscritos a este servicio podrán disfrutar en este mes: Spider-Man, Just Cause 4 y The Golf Club 2019, llevándose los dos primeros títulos toda la atención por razones obvias.

La aventura de Peter Paker en la PS4 en uno de los mejores juegos de la actual generación de consolas, contando una nueva historia de Spider-Man que se cuenta muy buen gracias a su estilo de juego lleno de acción y aventura tan necesaria para los gamer. Estará disponible en PS Now para streaming y descarga hasta el 7 de julio.

Just Cause 4 te pone en los zapatos nuevamente de Rico Rodríguez, quien tiene a su disposición un alocado mundo abierto para hacer explotar prácticamente lo que te plazca gracias a su traje aéreo y gancho habitual. Disponible en PS Now para streaming y descarga en PS4 hasta el 6 de octubre.

Por último, encontramos The Golf Club 2019, un completo y detallado simulador de golf que más de alguno disfrutará gracias a su extenso modo carrera. Disponible en PS Now para streaming y descarga en PS4 sin fecha límite.

Si estás interesado en suscribirte al servicio de PS Now para disfrutar estos y más juegos, ingresa acá.