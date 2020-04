Reveladas imágenes inéditas de The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 fue retrasado de forma indefinida, pero fueron reveladas imágenes inéditas del videojuego en el sitio web oficial. Naughty Dog se guardó un par de fotos del título que iba a ser lanzado el próximo mes.

En las postales se puede apreciar a Joel y a Ellie en diferentes etapas de la historia. Además, aparecen diferentes personajes que son desconocidos de momento.

More The Last Of Us 2 screenshots (2/2)



More:https://t.co/WqVxwM22d0 pic.twitter.com/L1pmjlvSBS — Nibel (@Nibellion) April 2, 2020

Las imágenes del The Last of Us Part 2 fueron captadas por varios fanáticos del videojuego y no esperaron para compartirlas por redes sociales. Además, con las fotos queda en claro el alto nivel gráfico y detallista del título.

TLOU 2 estaba supuesto a salir el próximo mes, pero por la pandemia mundial su lanzamiento fue retrasado de manera indefinida. Con esto todos los jugadores tendrán que esperar una nueva fecha para disfrutar con la secuela que prepara Naughty Dog.