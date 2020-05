PS Store lanza ofertazos en sus “Joyas Ocultas” para la PlayStation 4

Sony sigue regaloneando a sus usuarios con verdaderos ofertazos en su PS Store, su tienda virtual para la PlayStation 4, que no ha parado de entregar buenos videojuegos a precios accesibles durante esta primavera del hemisferio norte.

Ahora la PS Store sorprende con ofertas en sus “Joyas Ocultas” de la PS4, con juegos muy bueno que por distintos motivos no han logrado una popularidad notoria como otros títulos.

En la lista se destaca un juegazo como Control, proyecto lanzado en agosto de 2019 por Remedy Entertainment y distribuido por 505 Games rebajado a un importante descuento de 50%, quedando a 25 mil pesos chilenos.

También se puede encontrar DOOM Eternal, videojuego lanzado en marzo de este año desarrollado por id Software y publicado por Bethesda Softworks con un 25% de descuento, quedando a 38 mil pesos chilenos aproximadamente.

Control es uno de los mejores juegos que dejó el 2019.

Además, puedes encontrar con rebajas títulos como ABZU por $9.000 (50% de descuento), Bloodstained: Ritual of the Night por $18.000 (50% de descuento), Destiny 2: Bastión de Sombras por $19.000 (40% de descuento), Guacamelee! 2 por $4.500 (75% de descuento) y Life is Strange 2 - Temporada completa por $14.500 (60% de descuento), por nombrar algunos.

Para ver estas y más ofertas en las “Joyas Oculstas” de PS4 en la PS Store ingresa acá.