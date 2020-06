Naughty Dog lanzará parche de día 1 en The Last of Us Part II con estos detalles

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 por parte de Naughty Dog que llegará el próximo viernes 19 de junio, siendo el videojuego que cerrará con boche de oro esta generación de consolas.

Para el lanzamiento la empresa de videojuegos estadounidense lanzará un parche de día 1, llamado update 1.01, que traerá importantes novedades y optimizaciones para disfrutar por completo de esta esperada aventura de Ellie.

Este parche tendrá un peso de 4 GB, por lo que tendrás que tener un poco más de espacio en tu PS4 o disco duro del que ya tenías planeado. Cabe recordar que TLOU 2 tendrá un peso inicial de 80 GB.

Dentro de las opciones que se agregarán con este update está el Modo Foto, donde podrás capturar los mejores momentos del videojuego. Además, se sumarán algunas opciones de accesibilidad para optimizar la experiencia, elevándose de esta forma la amplia posibilidad de configuración que tendrá el videojuego en su lanzamiento.

Las copias enviadas a la prensa especializada confirman que el videojuego finalmente tendrá un peso de 78’3 GB en el disco duro de la consola nipona.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada en el 2013 para PlayStation 3, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

